Xbox One: Rainway disponibile gratis in beta, consente di giocare i titoli PC sulla console

La beta pubblica di Runway è ora disponibile gratis per Xbox One, dando dunque la possibilità di provare il servizio che consente di giocare titoli PC sulla console Microsoft.



Runway effettua uno streaming "domestico" tra PC e Xbox One, consentendo di controllare e giocare titoli PC direttamente sulla console, cosa che fa emergere situazioni piuttosto particolari come la possibilità di giocare a Shenmue 3, Nioh, Detroit: Become Human e altri titoli che non sono disponibili normalmente su Xbox One.



Al momento si tratta ancora di un servizio in beta, dunque diverse caratteristiche verranno aggiunte in seguito con i prossimi aggiornamenti, tra cui il supporto per la risoluzione 4K in streaming, per il multiplayer cooperativo locale, chat vocale e altro.



L'app consente già di utilizzare i controlli parentali e altre caratteristiche e per il momento è gratuita. Per ottenere le migliori performance, Rainway consiglia di utilizzare un PC Windows 10 collegato via ethernet, collegare possibilmente anche Xbox One via ethernet o attraverso WiFi 5GHz e assicurarsi di non avere alcun upload o download attivo in modo da avere la banda libera per la connessione.



L'applicazione si trova in open beta da quasi due anni su PC, con la compagnia che ha ottenuto diversi fondi attraverso un paio di campagne di fund raising in questo periodo di costruzione del progetto. Di recente, Rainway è stato lanciato anche su iOS.