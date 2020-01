Overwatch, il Coronavirus costringe Blizzard a cancellare eventi della League in Cina

Gli effetti dell'epidemia di Coronavirus in Cina si rilevano anche nell'ambito videoludico, con Blizzard che in questo caso ha deciso di cancellare alcuni eventi della Overwatch League ufficiale fissati in tale paese.



In un comunicato ufficiale, Blizzard ha annunciato di aver cancellato gli eventi della Overwatch League che erano stati fissati per febbraio e marzo, in attesa dello sviluppo della situazione e rimandando dunque il prosieguo della stagione in Cina per i mesi successivi del 2020.



"Abbiamo deciso di cancellare i nostri match di febbraio e marzo in Cina in modo da proteggere la salute dei nostri giocatori, dei fan e dello staff", ha detto Blizzard, "Speriamo che i nostri fan passino un Capodanno Lunare sicuro e felice e noi rimaniamo comunque incredibilmente felici di poter giocare gli incontri della Overwatch League in Cina questa stagione".



Overwatch non è l'unico caso che registra eventi cancellati in Cina, considerando l'importanza centrale del paese per quanto riguarda l'ambito del multiplayer online competitivo. Diverse altre compagnie stanno effettuando scelte simili, come Riot che ha posposto la League of Legends Pro League in primavera.



Nel frattempo, la quantità di vittime da Coronavirus ha superato la quota di 170 persone e si sono registrati 1000 nuovi contagi nelle ultime ore, in attesa di informazioni su origini e cure per la malattia.