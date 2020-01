The Crow, il reboot Sony torna in cantiere ma il progetto riparte da zero

The Crow tornerà con un reboot prodotto da Sony, di nuovo in cantiere dopo le vicende che avevano visto Jason Momoa e il regista Corin Hardy abbandonare il progetto.



Stando a un report, Sony avrebbe nuovamente manifestato il proprio interesse nei confronti di The Crow, ma tutto dovrà ripartire da zero: al momento non ci sono attori, autori o registi scritturati.



Nato con il fumetto di James O'Barr, The Crow ha acquisito grande popolarità nel 1994 con il film interpretato da Brandon Lee, morto in maniera tragica durante le riprese.



Ci sono stati diversi sequel, ma nessuno è riuscito a catturare lo spirito dell'opera originale e la speranza è che il nuovo progetto di Sony possa rilanciare il brand.