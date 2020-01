PS5 e Xbox Series X, altro che ray tracing: un ex Naughty Dog rivela il suo sogno

PS5 e Xbox Series X supporteranno il ray tracing, ma per Jonathan Cooper, ex Naughty Dog, le prossime console dovrebbero poter renderizzare i capelli in maniera realistica.



Un curriculum fatto di titoli come The Last of Us e Mass Effect, Cooper non ha dubbi: a suo avviso la nuova generazione dovrebbe essere in grado di rendere in maniera realistica le lunghe chiome.



Il video postato su Twitter mostra uno spettacolare esempio di gestione fisica dei capelli, con un manichino che fa alcune rotazioni e la sua lunga chioma che si comporta di conseguenza, contraendosi ed espandendosi in maniera realistica.



Ci sarà uno step ulteriore rispetto alle attuali tecnologie per il rendering di capelli e pellicce? Lo scopriremo nei prossimi mesi.





Everyone's talking about raytracing but I just want next-gen to let me twirl with this hair... pic.twitter.com/CtSojcTpyn — Jonathan Cooper (@GameAnim) January 23, 2020