The Blind Prophet: data di uscita ufficiale su Steam, immagini e trailer

The Blind Prophet ha una data di uscita su Steam: il gioco sarà disponibile a partire dal 5 febbraio, dopo una campagna di successo su Kickstarter.



Nell'annunciare il lancio, gli sviluppatori di The Blind Prophet hanno pubblicato anche una galleria di immagini e un trailer che presenta questa peculiare avventura punta & clicca.



Peraltro il debutto su PC non sarà che un punto di partenza per il gioco, visto che cominceranno subito i lavori di conversione per portarlo anche su PlayStation 4, Xbox One; Nintendo Switch, iOS e Android.



The Blind Prophet è un'avventura punta & clicca sviluppata da ARS GOETIA in cui controlliamo l'apostolo Bartholomeus, impegnato in una missione divina: liberare la città corrotta di Rotbork e sconfiggere il male che vi si annida.