Twitch Prime febbraio 2020, ecco i giochi gratis per gli abbonati

Twitch Prime rinnova la propria line-up di giochi gratis: a partire dal 3 febbraio 2020 gli abbonati ad Amazon Prime potranno scaricare cinque nuovi titoli.



Il primo è American Fugitive, un action game a base sandbox con visuale dall'alto; poi c'è Desert Child, l'originale mix di avventura e corse futuristiche in salsa retrò; e il tie-in Narcos: Rise of the Cartels.



Sarà inoltre possibile portarsi a casa lo sparatutto spaziale Steredenn e l'affascinante survival horror White Night.



Non è tutto: gli abbonati potranno godere di sei mesi di ricompense esotiche extra per Destiny 2.