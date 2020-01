Sunset Overdrive 2 in uscita su PS5? Insomniac Games stuzzica i fan

Sunset Overdrive 2 è in uscita su PS5? Insomniac Games, ormai di proprietà di Sony, ha voluto stuzzicare i fan pubblicando un misterioso tweet sul gioco.



In realtà il team di sviluppo ha subito messo le mani avanti, dicendo di aver pubblicato anche altri messaggi relativi ai suoi precedenti progetti, ma è chiaro che Sunset Overdrive 2 a un certo punto vedrà la luce.



A maggior ragione in quanto la proprietà intellettuale appartiene a Sony, che non vorrà di certo sprecarne la popolarità lasciandola marcire a tempo indeterminato. Insomma, un ritorno su PS5 appare quantomeno probabile.



Qui sotto trovate il tweet incriminato. Ci siamo soltanto illusi o c'era l'effettiva intenzione di smuovere un po' le acque?