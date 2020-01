TIM, rimodulazioni di 1,99 euro su alcune offerte: i dettagli

Nel momento in cui scriviamo l'operatore storico italiano TIM ha già reso effettive alcuni rimodulazioni di altrettante offerte: ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo, così potrete sapere se rientrate anche voi tra i clienti interessati.

I rincari riguardano alcuni piani base a consumo di TIM, offerte di vecchia data non più presenti sul mercato per nuove sottoscrizioni ma comunque in possesso di determinati clienti. Tutti coloro che sono direttamente interessati, riceveranno in queste ore un SMS da TIM, che li aggiornerà circa la novità; in alternativa potete chiamare gratuitamente il numero 409168 per scoprire se anche voi rientrate nella rimodulazione di queste ore.

La rimodulazione di TIM è pari a 1,99 euro per ciascuna offerta; ciò permetterà a TIM di "continuare ad investire sulla qualità della rete". Sarà possibile recedere dal contratto passando ad un altro operatore senza penali né costi di disattivazione, entro il giorno antecedente la data di avvio della modifica contrattuale.