iPhone 12 Pro: un video mostra l'aspetto, sulla base dei render

Il 2020 sarà un grande anno per Apple e per i suoi prodotti di punta dedicati al mondo della telefonia mobile, gli iPhone: potrebbero essere addirittura quattro i nuovi modelli in arrivo sul mercato, e le indiscrezioni continuano a rincorrersi. Oggi torniamo a parlarvi, ad esempio, dell'iPhone 12 Pro.

Apple dovrebbe vantare, in tutto, cinque modelli nel 2020: un iPhone economico in arrivo a marzo 2020, poi quattro diversi iPhone 12 da svelare al mondo in autunno (iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro). Proprio all'iPhone 12 Pro è dedicato il video che vi mostriamo poco più avanti in questo articolo, che mostra come potrebbe essere sulla base dei render attualmente disponibili e alle informazioni raccolte nella rete (solo le più affidabili).

Il video è stato realizzato da Concept Creator, ed è dedicato alle varianti Pro dell'iPhone 12: ricordiamo che per il momento le specifiche tecniche e i prezzi dei vari dispositivi ovviamente non sono noti, ma continueremo a tenervi aggiornati. Più fonti, intanto, continuano ad insistere sulla presenza della quadrupla fotocamera posteriore.