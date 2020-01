iPhone 12, possibile forma e dimensioni: più sottile e alto di iPhone 11?

Emergono altre voci di corridoio sulla possibile forma di iPhone 12, che potrebbe essere una sorta di iPhone 11 come forma ma con dimensioni diverse, rivelandosi più sottile e alto, in base a quanto uscito fuori da una fabbrica cinese non meglio identificata e riportato da Mac Otakara.



Quello che riportano le nuove voci di corridoio sembra andare alquanto in contrapposizione con quanto era emerso in precedenza da parte dell'analista Ming-Chi Kuo, piuttosto noto in ambito di leak sui dispositivi Apple, il quale prevedeva per iPhone 12 un notevole cambio di design con un ritorno allo stile di iPhone 4 dato dalla presenza di bordi più netti e perpendicolari e un design più complesso in termini di segmentazione delle componenti.



Secondo quanto riferito da Mac Otakare, invece, il nuovo iPhone, che potrebbe chiamarsi iPhone 12, sarebbe un'evoluzione abbastanza in linea con iPhone 11 in termini di design, molto simile ma con dimensioni un po' diverse: si tratterebbe sempre di tre modelli, con display da 5.4, 6.1 e 6.7 pollici, con l'altezza che va dal modello più piccolo (verosimilmente iPhone 12 standard) compresa tra quella di iPhone SE e iPhone 8, mentre quello più grande dovrebbe essere più alto di iPhone 11 Pro Max.



iPhone 12 sarebbe invece più sottile: circa 7,4mm in termini di spessore per tutti e tre i modelli, rispetto agli oltre 8mm di iPhone 11, mentre le cornici saranno di circa 2mm più o meno come quelle attuali. Inoltre, tutti i nuovi modelli dovrebbero avere schermi OLED, il nuovo chip A14 e connettività 5G. Ovviamente, prendete tutto come semplici voci di corridoio.