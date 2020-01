iPhone 12 senza notch? Forse, secondo un brevetto

Il notch ha accompagnato gli iPhone top di gamma degli ultimi tre anni: un tratto diventato ormai caratteristico, in casa Apple. Ma tutto potrebbe cambiare molto presto, a partire dal 2020 con l'iPhone 12.

La "speranza" di chi odia il notch si riaccende in queste ore, con un brevetto proveniente dal Japan Patent Office: in un nuovo documento si parla infatti di uno smartphone completamente full screen, in cui sembrerebbe del tutto assente il notch. Apple potrebbe sfruttare questo brevetto per sondare l'accoglienza da parte del pubblico di un dispositivo del genere, senza notch, ma in realtà possediamo troppe poche informazioni per propendere per una pista piuttosto che per un'altra.

iPhone 12 dovrebbe possedere come in passato uno speaker frontale e dei tasti laterali, ma tutto il resto è ignoto, compresa la fotocamera posteriore. Troppo presto per concludere dunque se avrà in dotazione o meno il notch: torneremo ad aggiornarvi a tempo debito.