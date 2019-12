New Mutants: data di uscita ufficiale, nuovo trailer in arrivo a breve

New Mutants, lo spin-off degli X-Men che sarebbe dovuto arrivare nelle sale nel 2018, ha finalmente una data di uscita ufficiale: farà il proprio debutto negli Stati Uniti il 3 aprile 2020.



Ad annunciarlo è stato il regista del film, Josh Boone, che con un post su Instagram ha anche rivelato la pubblicazione a breve di un nuovo trailer per la pellicola Marvel, in arrivo il 6 gennaio.



Basato sull'omonima serie a fumetti, New Mutants racconta la storia di cinque giovani mutanti che scoprono di possedere poteri speciali e provano a fuggire dalla struttura segreta in cui sono stati rinchiusi.



Il cast del film vede la presenza di Maisie Williams (Aria Stark ne Il Trono di Spade), Anya Taylor-Joy (The Witcher), Charlie Heaton (Stranger Things), Henry Zaga, Blu Hunt e Alice Braga.