The Mandalorian e le altre serie di Star Wars potrebbero diventare film

The Mandalorian e le altre serie di Star Wars realizzate per la piattaforma Disney+ potrebbero diventare dei film: lo ha rivelato in un'intervista Bob Iger, CEO della casa di Mickey Mouse.



"Non vedo questi show semplicemente come serie televisive, ma come un'estensione dello storytelling di Star Wars", ha detto Iger. "Disney+ ci ha consentito di raccontare Star Wars in modi nuovi, di offrirlo a nuove persone."



"Non sono sempre le stesse ambientazioni o gli stessi personaggi. Guardate The Mandalorian, ad esempio: sebbene ovviamente ci siano molti elementi condivisi, sono presenti anche tante novità ed è una cosa che amo."



"Mi piace molto poter essere realmente agnostico rispetto a quale sia la piattaforma a cui uno show è destinato. Ciò significa che, lungo il cammino, una serie potrebbe diventare un film o viceversa. Non sto facendo degli annunci, ma credo sia importante ragionare in questo modo."