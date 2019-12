The Witcher batte The Mandalorian: è la serie streaming più gradita

The Witcher ha battuto The Mandalorian, imponendosi come la serie streaming più gradita al mondo, secondo i dati raccolti da Parrot Analytics.



La classifica si basa sulle demand expression, un'unità di misura televisiva standardizzata che riflette il desiderio, il coinvolgimento e il numero di visualizzazioni di uno show. Nel caso di The Witcher, i risultati hanno appunto superato quelli di The Mandalorian.



Nella settimana dal 22 al 28 dicembre, The Witcher ha totalizzato quasi 127 milioni di demand expression negli Stati Uniti, contro i 115 milioni di The Mandalorian: numeri che portano la nuova serie Netflix al secondo posto assoluto dopo Stranger Things.



La cosa interessante è che l'indice di gradimento di The Witcher non ha risentito delle recensioni, generalmente non entusiastiche: lo show ha attualmente un 59% su Rotten Tomatoes, ma al contempo oltre 14.000 pareri positivi da parte degli spettatori.