Epic Games Store, il gioco gratis di oggi 31 dicembre 2019

Epic Games Store conclude oggi l'iniziativa 12 Giorni di Giochi Gratis con un ultimo titolo scaricabile gratuitamente fino alle 17.00 di domani: si tratta di Yooka-Laylee and the Impossible Lair.



Pubblicato a ottobre, Yooka-Laylee and the Impossible Lair segna il ritorno della serie targata Playtonic Games con un episodio diverso rispetto agli esordi, che si presenta come un divertente e coloratissimo platform in 2,5 dimensioni.



Yooka e Laylee sono tornati in una nuovissima avventura platform di Playtonic Games! Il malvagio Capital B sta tramando qualcosa, e la coppia di amici deve tornare in azione per salvare la situazione.



Per fermare il suo piano malvagio di usare un dispositivo chiamato "Hivemind" per mettere sotto scacco un intero regno di api, i nostri eroi dovranno superare la tana di Capital B: l'Impossible Lair.



Le cose sembrano farsi difficili, ma con l'aiuto della regina Phoebee e del suo Royal Beettalion, Yooka e Laylee potrebbero cavarsela!



Scarica Yooka-Laylee and the Impossible Lair gratis da Epic Games Store