Final Fantasy 7 Remake, l'intro della demo in un video trafugato

Final Fantasy 7 Remake sta per approdare su PlayStation Store con una demo, a quanto pare confermata dal video trafugato che trovate qui sopra, che ne mostra l'intro.



Le sequenze reinterpretano l'opening del gioco originale, con Aerith e il suo cesto di fiori da una parte, Cloud a bordo di un treno che arriva alla stazione di Midgar dall'altra.



Come riportato alcune ore fa, la demo di Final Fantasy 7 Remake includerà sette diversi scenari, intesi però come situazioni e non come ambientazioni.



In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Square Enix per quanto concerne la versione di prova del gioco, vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 3 marzo 2020.