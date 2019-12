Final Fantasy 7 Remake, la demo comprende sette scenari diversi

C'è evidentemente una demo in arrivo per Final Fantasy 7 Remake e sebbene questa non sia stata ancora confermata da Square Enix, c'è qualcuno che ha già analizzato i file della versione di prova riportando alcune informazioni sui suoi contenuti, come la presenza di sette scenari.



La nuova demo di Final Fantasy 7 Remake dovrebbe essere dunque diversa da quella mostrata nel corso dei vari eventi del 2019 tra E3, Gamescom e altro, con la possibilità che sia più ampia e composita, comprendendo dunque i diversi scenari.



Per "scenario" si intende non solo ambientazioni ma anche situazioni di gioco diversi, dunque non è chiaro se la demo di Final Fantasy 7 Remake sia composta da una successione di sette episodi, dunque rappresentare una sostanziosa fetta della prima parte del gioco, oppure contenere sette frammenti diversi, una sorta di spezzatino del gioco, in modo da fornire diverse prospettive.



Le informazioni arrivano in particolare da un utente che ha effettuato una sorta di datamining sulla demo, anche se la provenienza è piuttosto dubbia, considerando che appunto questa versione di prova non è stata ancora ufficializzata da parte di Square Enix.