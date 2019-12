The Witcher, serie Netflix: le attrici di Yennefer e Ciri imitano la voce di Geralt

Partono i siparietti dietro le scene per la serie Netflix di The Witcher, in questo caso con Anya Chalotra e Freya Allan, le attrici che interpretano Yennefer e Ciri, che imitano la voce di Geralt di Rivia, come interpretato da Henry Cavill.



La serie Netflix di The Witcher è il nuovo fenomeno del momento e ci aspettiamo che anche tutti gli interpreti acquisiscano ulteriore fama, ora che la produzione è stata peraltro confermata anche per le prossime stagioni. In questo caso, vediamo dunque le due attrici di Yennefer e Ciri che, in un momento di pausa e in atteggiamento decisamente casual, cercano di imitare il vocione di Geralt a modo loro, con effetti alquanto comici.



Henry Cavill, peraltro, fa un gran lavoro nell'utilizzare il tipico tono baritonale e il modo brusco e laconico di parlare che è tipico del Geralt di Rivia visto nei videogiochi, essendo lui stesso grande fan della serie e videogiocatore di una certa esperienza, peraltro a quanto pare utente PC convinto.



Vediamo dunque cosa succede se Yen e Ciri cercano di parlare allo stesso modo, nel breve video riportato qui sotto.





Anya and Freya do their best Geralt impressions! #TheWitcher pic.twitter.com/GvXINvMQJN — best of anya chalotra (@bestofanyac) December 30, 2019