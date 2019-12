Samsung Galaxy Note 9: Android 10 e One UI 2.0 disponibili

Giusto in tempo per l'anno nuovo, Samsung Galaxy Note 9 è pronto ad accogliere il nuovo aggiornamento ad Android 10: la conferma arriva giusto in queste ore, e la distribuzione dell'update è cominciata a tutti gli effetti.

L'aggiornamento ad Android 10 con One UI 2.0 è quindi, nel momento in cui scriviamo, disponibile ed in distribuzione per Samsung Galaxy Note 9: si comincia con i beta tester, che saranno i primi a riceverlo, anche come ricompensa per il "servizio" prestato nell'ultimo mese. La distribuzione proseguirà comunque anche nei prossimi giorni, raggiungendo tutti i possessori del Note 9 con un aggiornamento particolarmente corposo.

Una volta che la distribuzione sarà ufficialmente completata su tutti i dispositivi, questi ultimi otterranno automaticamente anche la patch di sicurezza di gennaio 2020 (attualmente si è fermi a quella di dicembre 2019, anche con l'ultimo update per i beta tester). Android 10, vale la pena ricordarlo a margine, introduce tutta una serie di migliorie e potenziamenti per gli smartphone android: consumi ridotti per la batteria, Dark Mode/Modalità Scura di sistema, nuovo supporto alle gesture, e molto altro ancora.