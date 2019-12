Samsung Galaxy S11, il vero nome sarà Galaxy S20 Ultra? (rumor)

Tutto il mondo attende la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S11, il nuovo smartphone android top di gamma della società coreana. In pochi sanno, tuttavia, che la nomenclatura ufficiale della serie potrebbe, a distanza di così tanti anni, cambiare drasticamente.

Un nuovo rumor delle ultime ore insiste ancora una volta sul cambio di nome di Samsung Galaxy S11 e dispositivi collegati. L'indiscrezione di Universeice (meglio noto come Ice Universe), in particolare, punta il dito verso un Samsung Galaxy S20 Ultra per lo smartphone attualmente noto come Samsung Galaxy S11 . Ma in generale, comunque, tutta la gamma avrà (o dovrebbe avere) dei nomi nuovi, qui di seguito riportati:

Samsung Galaxy S11e - Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S11 - Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S11+ - Samsung Galaxy S20 Ultra