Red Dead Redemption 2: un controller Nintendo Switch tra le texture, possibile conversione?

È ben poco per iniziare a fare congetture, ma c'è in effetti un riferimento a Nintendo Switch nascosto tra le texture di Red Dead Redemption 2, a quanto pare, cosa che potrebbe anche far pensare a una possibile conversione del gioco per la console in questione.



Un giocatore ha infatti scoperto il disegno di un Nintendo Switch Pro Controller tra le texture di Red Dead Redemption 2. Si tratta di una riproduzione piuttosto stilizzata che potrebbe essere semplicemente un placeholder generico, ma ovviamente tanto basta a far partire le voci di corridoio su un possibile arrivo del gioco Rockstar Games su Nintendo Switch.



Tecnicamente, la cosa sembra decisamente difficile, ma è anche vero che Nintendo Switch ci ha abituato ormai a imprese notevoli, come la conversione di The Witcher 3, dunque è difficile escludere a priori una possibile conversione sulla console Nintendo.



C'è anche da dire che i titoli Rockstar Games difficilmente si sono visti sulle console Nintendo, dunque anche questo rappresenta un elemento che porta a prendere le discussioni molto alla leggera, tuttavia c'è da registrare quantomeno un punto di contatto ideale tra Red Dead Redemption 2 e Nintendo Switch.