Call of Duty: Modern Warfare, fate attenzione alla sedia assassina

Tra le stranezze di Call of Duty: Modern Warfare è spuntata anche una sorta di sedia assassina, in grado di eliminare i giocatori con una facilità sorprendente ed entrando di diritto tra gli oggetti di discussione e streaming della community di giocatori.



Forse una sottile metafora sui rischi dello stile di vita sedentario, o il fatto che ferisca più il lavoro d'ufficio che il fucile mitragliatore, c'è all'interno della mappa St. Petrograd una tipica sedia girevole come tante che ha la capacità di eliminare con estrema facilità anche i soldati più addestrati.



In sostanza, qualcuno ha scoperto che era possibile colpire le sedie dell'ufficio presente nella mappa in questione e farle muovere in giro per la stanza, ma è emerso anche che il contatto tra la sedia in movimento e un giocatore provoca la morte istantanea di quest'ultimo, rendendo dunque questo elemento d'arredamento una delle armi più letali presenti in Call of Duty: Modern Warfare.



A quanto pare, l'esperimento può essere effettuato in ogni modalità multiplayer e il risultato è sempre lo stesso: morte istantanea da sedia rotante, dunque ci aspettiamo che la questione diventi piuttosto popolare nella community di Call of Duty: Modern Warfare, salvo ovvie sistemazioni da parte di Infinity Ward con qualche patch apposita per ridurre il rischio di decessi da forniture per ufficio.