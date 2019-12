Call of Duty: Modern Warfare, le nuove collisioni tra giocatori scatenano polemiche

In Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward ha recentemente introdotto nuove meccaniche di movimento come le collisioni tra giocatori della stessa squadra, a quanto pare scatenando diverse proteste nella community.



Sembra, peraltro, che il team di sviluppo abbia omesso i dettagli di questa nuova introduzione nelle note relative all'ultima patch diffusa per Call of Duty: Modern Warfare, ma non c'è voluto molto perché la cosa emergesse in maniera pubblica.



Da allora sono stati parecchi i video e le segnalazioni di giocatori più o meno infuriati per l'introduzione delle collisioni tra i personaggi nel gioco: in sostanza, con la nuova aggiunta sono state introdotti i contatti fisici tra i giocatori nella mappa, dunque anche diversi compagni di squadra possono colpirsi o spingersi a vicenda.



Questo non comporta di per sé situazioni particolarmente problematiche, ma per coloro che vogliono avere il controllo assoluto dei movimenti può essere fastidioso ritrovarsi spostati più o meno drasticamente dalla propria posizione a causa del passaggio di un altro giocatore.



La community di Call of Duty: Modern Warfare è vasta e anche piuttosto suscettibile e un'aggiunta del genere, che secondo molti non è stata richiesta da nessuno ed è stata inserita anche "in segreto", non è vista proprio di buon occhio.