Untitled Goose Game, vendite oltre il milione di copie

Untitled Goose Game sta continuando a far registrare ottime vendite e ha recentemente superato il milione di copie, come riferito dal co-fondatore del team House House, Cabel Sasser.



Non è facile che un gioco particolare come Untitled Goose Game raggiunga tale risultato, ma bisogna dire che il titolo in questione ha ricevuto fin da subito un'attenzione notevole. Merito del concetto alla base di tutto il gioco e della sua splendida realizzazione, d'altra parte, oltre al fatto che si presti veramente molto bene anche ad essere visualizzato in streaming, per la simpatia naturale che emana da ogni singola scena.



"Sembra impossibile ma la settimana scorsa, tre mesi dopo il lancio, Untitled Goose Game ha superato un milione di copie vendute", ha scritto al riguardo il co-fondatore del team di sviluppo. "Dal profondo del nostro cuore: grazie a per aver giocato al nostro videogioco".



Untitled Goose Game è stato lanciato su PC e Nintendo Switch e solo nelle settimane scorse ha raggiunto anche PS4 e Xbox One, dunque è probabile che buona parte delle vendite siano avvenute sulle due piattaforme iniziali, con possibile espansione sulle altre. Il gioco è sostanzialmente una simulazione di oca, nella quale ci troviamo a interpretare il fastidioso pennuto intento a seminare guai e dispetti in giro per un tranquillo paesello della campagna inglese, con meccaniche in stile adventure e stealth.





It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.



From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame. — Cabel (@cabel) December 30, 2019