Spider-Man 3, il nuovo film inizierà le riprese in estate

Sembra esserci un periodo fissato per l'inizio delle riprese di Spider-Man 3, il nuovo film basato sull'Uomo Ragno con protagonista Tom Holland, che inizierà ad essere girato dalla prossima estate.



Messi da parte i dissapori, Sony e Marvel sono di nuovo insieme a collaborare su Spider-Man 3, con il ritorno di Tom Holland nel suo ruolo di protagonista dopo Spider-Man: Far From Home, ma non ci sono ancora dettagli sul nuovo film della serie.



Grazie al nuovo accordo tra i produttori, anche il nuovo Spider-Man farà parte ufficialmente del Marvel Cinematic Universe, anche se sembra incentrarsi molto su Peter Parker e il suo mondo e meno sugli Avengers, che sono stati un elementi piuttosto costante con l'introduzione del personaggio all'interno di Captain America: Civil War.



In attesa di saperne di più, Deadline intanto riporta che le riprese verranno dunque iniziate l'estate prossima, dunque non dovrebbe mancare molto anche a una presentazione ufficiale del film, probabilmente. Nel frattempo, con la perdita anche del sesto regista, Tom Holland probabilmente non sarà impegnato nel film di Uncharted ancora per un po'.