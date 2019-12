Uncharted: il film perde anche il sesto regista e verrà probabilmente rimandato ancora

Sembra ormai una barzelletta, ma a quanto pare il film di Uncharted ha perso anche il sesto regista, con Travis Knight che ha abbandonato il progetto e il film che verrà dunque probabilmente rimandato ancora.



Sony parte dunque alla ricerca del settimo regista per il film di Uncharted, cosa che potrebbe facilmente rappresentare un record in questo ambito. Sembra che Tom Holland e Mark Whalberg siano ancora previsti all'interno del progetto, ma il problema è che manca nuovamente il regista e dunque i lavori sono nuovamente bloccati.



Non c'è ancora una comunicazione ufficiale da parte di Sony, ma questo inconveniente comporta molto probabilmente l'ennesimo posticipo per il film, che era previsto per la fine del 2020 dopo numerosi rinvii. Travis Knight, che sembrava essere il regista buono dopo i primi cinque abbandoni, si è ritrovato immerso in numerosi impegni, tra i quali anche un seguito di Bumblebee, decidendo dunque di abbandonare la regia di Uncharted.



Restiamo dunque in attesa dell'annuncio del settimo regista per il film della serie Naughty Dog, ma a questo punto la vicenda comincia ad essere quasi comica.