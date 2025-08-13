Ha aiutato a far arrestare diversi predatori sessuali, ma Roblox ha deciso di bannarlo

Commentando il fatto, Schlep ha ricordato che solo nell'ultimo anno, il suo lavoro ha contribuito a ben sei arresti .

Roblox ha deciso di bannare Schlep, youtuber noto per aver affrontato e fatto arrestare diversi presunti predatori sessuali con tendenze pedofile sulla piattaforma. La compagnia gli ha anche inviato una diffida, accusandolo di diverse violazioni delle sue linee guida e dei suoi Termini di Utilizzo.

Le violazioni di Schlep

La lettera di Roblox lo accusa di "conversazioni simulate di minori messi in pericolo", di "condivisione o sollecitazione a fornire informazioni personali per l'identificazione" e di "incoraggiamento agli utenti a spostare le conversazioni fuori dalla piattaforma". L'azienda ha affermato che i suoi metodi hanno aggirato i sistemi di sicurezza interni e aumentato i rischi per gli utenti.

Schlep ha chiaramente negato ogni illecito, spiegando che gli adescatori nelle indagini per la cattura di predatori sessuali evitano di avviare discorsi di natura esplicita per prevenire incriminazioni, e ha detto che la maggior parte dei registri delle chat sono stati raccolti su Discord, invece che su Roblox. Ha sostenuto anche che la condivisione di informazioni personali con la polizia non dovrebbe essere considerata una violazione.

Schlep ha anche spiegato che Roblox ha chiuso tutti i suoi account, alcuni dei quali creati quando aveva otto anni, compresi quelli che usava per comunicare con i sospetti. Ha fornito esempi in cui Roblox avrebbe omesso di agire su segnalazioni gravi, comprese minacce alla Sfera di Las Vegas che, a suo dire, sono state segnalate sia a Roblox che all'FBI.

Nello stesso video, Schlep ha rivelato di essere stato adescato su Roblox da bambino da un famoso sviluppatore. Ha detto che sua madre ha contattato Roblox all'epoca, ma l'azienda non ha rimosso il presunto predatore, se non anni dopo.

Il collega YouTuber JiDion, che lavora spesso con Schlep per catturare presunti predatori su Roblox, ha pubblicato un video sul ban e sulla lettera di diffida. A seguito del ban, i sostenitori di Schlep hanno lanciato le campagne #BoycottRoblox e #FreeSchlep sui social media, accusando l'azienda di mettere a tacere un informatore.

Roblox sostiene che le operazioni sotto copertura indipendenti minano le indagini ufficiali e insiste sul fatto che le attività dannose dovrebbero essere segnalate tramite i suoi sistemi di moderazione ufficiali. L'azienda ha dichiarato di collaborare con le forze dell'ordine e le organizzazioni per la sicurezza dei minori per garantire che le minacce vengano affrontate attraverso i canali autorizzati.