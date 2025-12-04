La Russia ha bloccato Roblox, non per i problemi di pedofilia ma per propaganda LGBTQ+

Annunciando la decisione mercoledì, l'ente che si occupa di monitorare le comunicazioni, il Roskomnadzor, ha dichiarato che Roblox è "piena di contenuti inappropriati che possono influire negativamente sullo sviluppo spirituale e morale dei bambini ".

Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa internazionale Reuters, la Russia ha bloccato l'accesso a Roblox nel suo territorio, accusandola di distribuire materiali estremisti e " propaganda LGBT ".

Censure russe

Un portavoce di Roblox ha commentato con Reuters: "Rispettiamo le leggi e le normative locali nei Paesi in cui operiamo e riteniamo che Roblox offra uno spazio positivo per l'apprendimento, la creatività e connessioni significative per tutti".

Il portavoce ha aggiunto che Roblox "si impegna profondamente per la sicurezza e offre un insieme solido di misure proattive e preventive progettate per individuare e prevenire contenuti dannosi sulla piattaforma".

Roblox, che ha registrato una media di 151,5 milioni di utenti attivi giornalieri nel terzo trimestre di quest'anno, è stata bandita da diversi Paesi, tra cui Iraq e Turchia, a causa della massiccia presenza di predatori sessuali, che sfruttano la piattaforma per abusare dei minori. Le numerose denunce, hanno portato a un inasprimento dei sistemi di sicurezza, ma molto va ancora fatto.

Roskomnadzor ha una lunga storia di censure alle spalle. Recentemente ha voluto il blocco di un gioco di carte amichevole con la comunità LGBTQ+ su Steam. L'anno scorso, l'app di apprendimento linguistico Duolingo ha eliminato i riferimenti a quelle che la Russia definisce "relazioni sessuali non tradizionali" dopo essere stata avvertita da Roskomnadzor riguardo alla presenza di contenuti LGBT.

Nel 2023, la Russia ha indicato quello che definisce "il movimento LGBT internazionale" come estremista e i suoi sostenitori come terroristi, aprendo la strada a gravi procedimenti penali contro persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender e i loro sostenitori.