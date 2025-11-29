Valve ha censurato su Steam un gioco con contenuti LGBTQ+ su richiesta della Russia

Valve avrebbe censurato un gioco con contenuti LGBTQ+ su Steam , su richiesta del governo russo , secondo un report di Flick Games pubblicato da Video Games Industry Memo. Seconto quanto ricostruito, l'azienda è stata contattata dall'ente di censura dei media del paese, Roskomnadzor, che ha richiestodi rimuovere il gioco di carte free-to-play Flick Solitaire a causa dei suoi contenuti LGBTQ+.

La schiena dritta e la schiena curva

L'ente ha inviato delle notifiche ufficiali a Flick chiedendo la rimozione del progetto dall'App Store, da Google Play e da Steam, sostenendo che i disegni di alcuni dei mazzi inclusi nel gioco violerebbero una legge federale del 2006 che vieta la promozione di "sessualità non tradizionali". Secondo il reportage, la richiesta equiparava i contenuti LGBTQ+ alla pedofilia.

Flick Solitaire

Le piattaforme hanno ricevuto tutte la stessa comunicazione, ma Apple e Google avrebbero ignorato la richiesta di Roskomnadzor, mentre Valve ha piegato la testa e ha acconsentito alla censura nella versione russa di Steam, scaricando oltretutto la responsabilità sugli sviluppatori. Secondo Valve, infatti, Flick Solitaire viola le sue regole, per cui i titoli su Steam devono rispettare le leggi dei paesi in cui sono disponibili.

"Flick Games ha promesso a Valve, nell'ambito dello Steam Distribution Agreement, che il suo gioco è conforme a tutte le leggi applicabili", ha scritto Steam, senza poi commentare ulteriormente la vicenda, nonostante le pressioni della stampa.

In Russia, Flick Solitaire era disponibilesull'App Store e su Google Play dal 2020, ma è stato solo quando il gioco è arrivato su Steam, nell'ottobre 2025, che il governo russo ha iniziato a prestargli attenzione. Secondo l'azienda, i russi erano la seconda base di giocatori di Flick Solitaire per dimensioni. Il fondatore di Flick Games, Ian Masters, ha affermato che è "estremamente importante" che aziende come Valve proteggano i contenuti LGBTQ+. "Non si tratta di 'wokeness': sono diritti umani fondamentali ed eguaglianza, niente di più", ha detto. "Se Steam non è in grado di sostenere la libertà di espressione delle persone LGBTQ+, allora dovrebbe almeno essere trasparente a riguardo."

Recentemente capita molto spesso di parlare di Steam per via di ciò che censura. Paradossale, visto che è il negozio di Valve è famoso anche per ammettere ogni genere di giochi spazzatura alla vendita, tanto da contare ormai quasi 20.000 lanci ogni anno. Recentemente abbiamo avuto il caso Horses, gioco italiano cui è stata impedita la vendita su Steam, preceduto dal caso della rimozione di giochi su richiesta dei gestori delle linee di pagamento. Anche in passato ci sono stati casi di censura su Steam, come quello dell'horror Devotion di Red Candle Games, rimosso su richiesta del governo cinese, per via di un meme nascosto all'interno del gioco.