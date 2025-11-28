Su Steam sono stati lanciati quasi 18.000 giochi nel 2025, ma la metà ha meno di 10 recensioni

Solo nel 2025, su Steam sono stati lanciati quasi 18.000 giochi. Precisamente, in questo momento sono 17.889, ma la cifra è destinata a crescere da qui a fine dicembre. Di questi, circa la metà ha ricevuto meno di 10 recensioni. Il dato è interessante perché mostra la difficoltà di emergere in un mercato così affollato di uscite, soprattutto se non si dispone di un budget per il marketing.
Difficile emergere
I numeri, elaborati da SteamDB, parlano precisamente di 6.595 giochi con 1-9 recensioni e di ben 2.113 giochi senza alcuna recensione. In totale fanno 8.708 giochi (48,7% del totale) che sembrano essere passati quasi inosservati.
Chiaramente gli altri giochi non sono stati automaticamente dei successi, visto che ce n'è un'ampia fascia che ha comunque gravitato sotto le 100 recensioni: 4.927 titoli hanno ricevuto tra le 10 e le 49 recensioni, mentre 1.362 tra le 50 e le 99.
A ricevere più di 500 recensioni sono stati soltanto 1.092 giochi, che a ben vedere sono molti, considerando l'esistenza di titoli che assorbono la maggior parte delle attenzioni per lunghi periodi, come free-to-play e live service vari.
Comunque sia, il 2025 si è confermato un anno ricchissimo di lanci su Steam. Da qui a fine anno potrebbe essere eguagliato o superato il record di 18.567 giochi pubblicati, segnato nel 2024. Certo, viene da pensare con una certa malinconia che tra tutti i titoli ignorati potrebbero esserci tante perle nascoste. Del resto è ormai diventato impossibile seguire tutte le uscite, vista la mole novità che giornalmente viene immessa sul mercato e le offerte che rendono appetibili i giochi di catalogo.