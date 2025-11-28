Su Steam sono stati lanciati quasi 18.000 giochi nel 2025, ma la metà ha meno di 10 recensioni

Solo nel 2025, su Steam sono stati lanciati quasi 18.000 giochi . Precisamente, in questo momento sono 17.889, ma la cifra è destinata a crescere da qui a fine dicembre. Di questi, circa la metà ha ricevuto meno di 10 recensioni . Il dato è interessante perché mostra la difficoltà di emergere in un mercato così affollato di uscite, soprattutto se non si dispone di un budget per il marketing.

Difficile emergere

I numeri, elaborati da SteamDB, parlano precisamente di 6.595 giochi con 1-9 recensioni e di ben 2.113 giochi senza alcuna recensione. In totale fanno 8.708 giochi (48,7% del totale) che sembrano essere passati quasi inosservati.

Il grafico con i dati delle recensioni su Steam

Chiaramente gli altri giochi non sono stati automaticamente dei successi, visto che ce n'è un'ampia fascia che ha comunque gravitato sotto le 100 recensioni: 4.927 titoli hanno ricevuto tra le 10 e le 49 recensioni, mentre 1.362 tra le 50 e le 99.

A ricevere più di 500 recensioni sono stati soltanto 1.092 giochi, che a ben vedere sono molti, considerando l'esistenza di titoli che assorbono la maggior parte delle attenzioni per lunghi periodi, come free-to-play e live service vari.

Comunque sia, il 2025 si è confermato un anno ricchissimo di lanci su Steam. Da qui a fine anno potrebbe essere eguagliato o superato il record di 18.567 giochi pubblicati, segnato nel 2024. Certo, viene da pensare con una certa malinconia che tra tutti i titoli ignorati potrebbero esserci tante perle nascoste. Del resto è ormai diventato impossibile seguire tutte le uscite, vista la mole novità che giornalmente viene immessa sul mercato e le offerte che rendono appetibili i giochi di catalogo.