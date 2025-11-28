LG punta sulle curve a 4K con il nuovo monitor da gioco UltraGear 37G800A

La curvatura 1000R è molto accentuata, mentre la scelta di un pannello VA suggerisce una strategia mirata a massimizzare il rapporto qualità-prezzo e la luminosità.

LG amplia la sua offerta di monitor dedicati al gaming di fascia medio alta con l'UltraGear 37G800A , un display da 37 pollici con risoluzione 4K e 165 Hz di frequenza di refresh, una configurazione non troppo comune che mira a coniugare ampiezza dello spazio visivo e compatibilità con titoli di diverso genere.

Le specifiche del monitor LG UltraGear 37G800A

Nel corso degli ultimi anni il mercato dei monitor ha visto una crescente diffusione di modelli pensati per coprire al meglio le esigenze della scena competitiva. L'UltraGear 37G800A si posiziona proprio in questa direzione, proponendo tecnologie di sincronizzazione avanzate e tempi di risposta ridotti per contenere artefatti e ritardi.

Render della parte frontale del monitor LG UltraGear 37G800A

Dal punto di vista della qualità dell'immagine, il monitor offre una luminanza tipica di 600 nit con picchi che possono raggiungere i 750 nit. La certificazione VESA DisplayHDR 600 indica una gestione dei contrasti superiore rispetto ai modelli entry level, un aspetto importante per chi utilizza scenari con forti variazioni di luminosità. La copertura del 95 percento dello spazio colore DCI P3 promette una buona attenzione alla fedeltà cromatica.

Lato certificazioni abbiamo anche AMD FreeSync Premium Pro e la certificazione VESA AdaptiveSync con tempo di risposta di 1 ms (GtG). La curvatura 1000R è molto accentuata e mira a migliorare la percezione dell'immagine per chi rimane posizionato al centro del pannello. Questo formato tende a favorire la lettura delle scene più ampie, soprattutto in titoli dove la visibilità periferica gioca un ruolo significativo.

Sul fronte ergonomico sono previste regolazioni per altezza, inclinazione e rotazione, una dotazione ormai attesa in questa fascia di prezzo e utile per adattare il monitor a postazioni differenti. L'inclusione della porta USB C con Power Delivery fino a 65W amplia la versatilità del prodotto, permettendo di alimentare portatili compatibili e ridurre il numero di cavi in uso. Completano il quadro gli altoparlanti integrati, una soluzione pratica per chi non dispone di periferiche audio dedicate.

Il monitor è disponibile a un prezzo di 649 euro, al momento in esclusiva su LG Shop Online. Intanto anche AOC ha presentato due nuovi monitor da gaming, ma Mini LED a 420Hz.