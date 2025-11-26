AOC presenta due monitor da gaming che segnano l'inizio di una nuova era: Mini LED, 420Hz e HDR 1000

Il protagonista del lancio è l'AOC U27G4XM , un monitor Mini LED che porta questa tecnologia a un prezzo finalmente accessibile, offrendo caratteristiche di fascia alta come DisplayHDR 1000 , luminosità di picco fino a 1200 nits e ben 1152 zone di local dimming , garantendo neri profondi, colori intensi e un contrasto nettamente superiore rispetto ai pannelli IPS o VA tradizionali.

AOC amplia la propria gamma dedicata ai videogiocatori annunciando due nuovi monitor progettati per soddisfare sia gli appassionati dell'alta fedeltà visiva sia i gamer competitivi in cerca delle massime prestazioni.

Una delle funzionalità più interessanti è la Dual Mode: gli utenti possono scegliere tra 4K a 160 Hz per un'esperienza visiva ultra definita o 1080p a 320 Hz per massimizzare la fluidità nei titoli competitivi. Il monitor copre un'ampia gamma cromatica, raggiungendo il 151,8% dello spazio sRGB e il 98% DCI-P3 , rendendolo ideale non solo per il gaming, ma anche per la fruizione di contenuti HDR di qualità o per chi cerca una soluzione versatile.

Prezzi e disponibilità dei nuovi monitor AOC

Secondo César Acosta, Gaming Product Manager di AGON by AOC, questi due monitor rappresentano perfettamente la filosofia del brand: offrire soluzioni pensate per esigenze differenti. U27G4XM è ideale per chi vuole un display premium con HDR avanzato e grande versatilità, mentre 25G4KUR è una scelta competitiva e conveniente per chi punta esclusivamente alle performance.

AOC 25G4KUR

Il modello 25G4KUR sarà disponibile a 209,99 dollari mentre il U27G4XM arriverà sul mercato a 399,99 dollari a partire da gennaio 2026.