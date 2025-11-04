AGON by AOC lancia i nuovi monitor QD-OLED: 240 Hz e 360 Hz per gamer competitivi

Entrambi i monitor da 27 pollici (QHD 2560×1440) offrono tempi di risposta GtG di 0,03 ms e tecnologie Adaptive-Sync con certificazione NVIDIA G-SYNC Compatible, garantendo un'esperienza fluida e priva di tearing anche nei titoli più frenetici.

AGON by AOC, marchio leader mondiale nel settore dei monitor gaming, annuncia due nuovi modelli della serie AOC GAMING: Q27G4ZDR e Q27G4SDR , i primi monitor QD-OLED della linea. Queste novità portano le prestazioni di fascia premium dei pannelli OLED a un pubblico più ampio, combinando refresh rate estremi, contrasto infinito e un design minimalista pensato per i gamer competitivi.

Il Q27G4ZDR offre un refresh rate di 240 Hz , mentre il più potente Q27G4SDR raggiunge i 360 Hz , ideale per gli eSport e per chi cerca la massima reattività. La tecnologia QD-OLED unisce la brillantezza dei Quantum Dots con la profondità dei neri dell'OLED , offrendo contrasto praticamente infinito, una copertura sRGB del 147,6% e DCI-P3 del 99,1%.

Design, connettività, prezzi e disponibilità dei nuovi monitor AOC

Dal punto di vista del design, i nuovi modelli adottano il linguaggio estetico G4, con cornici ultrasottili, finitura nera opaca e un supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e rotazione. Le funzioni Shadow Control, Game Color e Low Input Lag offrono un vantaggio competitivo nei giochi, mentre le tecnologie Flicker-Free e Low Blue Light proteggono la vista durante le lunghe sessioni.

In termini di connettività siamo di fronte a due porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e hub USB 3.2, con pieno supporto per le console PS5 e Xbox Series X/S fino a 120 Hz in QHD. Entrambi i monitor includono nella confezione cavi HDMI e DisplayPort premium da 1,8 metri. I nuovi AOC GAMING Q27G4ZDR e Q27G4SDR saranno disponibili da metà novembre 2025 ai prezzi consigliati di 399€ e 549€ rispettivamente.