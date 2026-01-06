Razer presenta Project Motoko, una cuffia con fotocamere e intelligenza artificiale: ecco tutti i dettagli e gli annunci dal CES 2026

In occasione del CES 2026, Razer ha presentato una gamma di novità che amplia in modo sensibile il perimetro storico del marchio, strizzando l'occhio al segmento dei wearable. Accanto a periferiche pensate per il gaming, emergono infatti soluzioni dedicate all'intelligenza artificiale come Project Mokoto, un headset con fotocamere e IA integrata che insegue il modello dei classici smartglasses. Non mancano le nuove sedie da gaming e le periferiche che hanno reso celebre il brand, oltre alla nuova Forge AI Dev Workstation, pensata per gli sviluppatori e aspiranti tali.

Project Motoko, il nuovo headset AI tra audio e computer vision

Il progetto più ambizioso di Razer per questo CES 2026 è sicuramente Project Motoko, un headset sperimentale che combina audio, intelligenza artificiale e computer vision. L'idea è fondere percezione umana e analisi artificiale della scena, dando vita a una piattaforma che fonde l'esperienza visiva umana e il supporto dell'intelligenza artificiale. Dal punto di vista hardware, Project Motoko integra un chip Snapdragon e due camere posizionate a livello degli occhi, soluzione che consente una visione in prima persona più naturale e una percezione stereoscopica accurata.

Project Motoko è un headset che integra fotocamere e IA, tutto elaborato dal chip Snapdragon

Il sistema supporta l'acquisizione video spaziale fino a 3K a 60 FPS, stabilizzazione ottica dell'immagine e interazione vocale con i principali chatbot. L'allineamento tra camere e linea visiva permette di stimare profondità e posizione di simboli, oggetti e testi con precisione sub millimetrica, mentre il campo visivo più ampio rispetto alla focalizzazione tipica dell'occhio umano consente un riconoscimento più uniforme dell'ambiente. Project Motoko viene inoltre proposta come una piattaforma AI aperta, compatibile con diversi ecosistemi software come ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok e tanti altri. Al momento Razer non ha fornito indicazioni sulla disponibilità e sul prezzo del suo nuovo headset basato su IA.