Razer presenta Project Motoko, una cuffia con fotocamere e intelligenza artificiale: ecco tutti i dettagli e gli annunci dal CES 2026

In occasione del CES 2026, Razer ha presentato una gamma di novità che amplia in modo sensibile il perimetro storico del marchio, strizzando l'occhio al segmento dei wearable. Accanto a periferiche pensate per il gaming, emergono infatti soluzioni dedicate all'intelligenza artificiale come Project Mokoto, un headset con fotocamere e IA integrata che insegue il modello dei classici smartglasses.
Non mancano le nuove sedie da gaming e le periferiche che hanno reso celebre il brand, oltre alla nuova Forge AI Dev Workstation, pensata per gli sviluppatori e aspiranti tali.
Project Motoko, il nuovo headset AI tra audio e computer vision
Il progetto più ambizioso di Razer per questo CES 2026 è sicuramente Project Motoko, un headset sperimentale che combina audio, intelligenza artificiale e computer vision. L'idea è fondere percezione umana e analisi artificiale della scena, dando vita a una piattaforma che fonde l'esperienza visiva umana e il supporto dell'intelligenza artificiale. Dal punto di vista hardware, Project Motoko integra un chip Snapdragon e due camere posizionate a livello degli occhi, soluzione che consente una visione in prima persona più naturale e una percezione stereoscopica accurata.
Il sistema supporta l'acquisizione video spaziale fino a 3K a 60 FPS, stabilizzazione ottica dell'immagine e interazione vocale con i principali chatbot. L'allineamento tra camere e linea visiva permette di stimare profondità e posizione di simboli, oggetti e testi con precisione sub millimetrica, mentre il campo visivo più ampio rispetto alla focalizzazione tipica dell'occhio umano consente un riconoscimento più uniforme dell'ambiente. Project Motoko viene inoltre proposta come una piattaforma AI aperta, compatibile con diversi ecosistemi software come ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok e tanti altri. Al momento Razer non ha fornito indicazioni sulla disponibilità e sul prezzo del suo nuovo headset basato su IA.
Iskur V2: la sedia da gaming torna con una nuova versione
Razer Iskur V2 è l'evoluzione della sedia ergonomica già introdotta negli anni precedenti. Il focus resta il supporto lombare integrato, ma la nuova versione introduce un approccio più raffinato al comfort complessivo. Razer parla infatti di un sistema pensato per adattarsi in modo più naturale alla postura dell'utente, con una struttura che accompagna i movimenti della schiena durante le sessioni prolungate.
Viene inoltre sottolineato l'utilizzo di materiali aggiornati, studiati per migliorare la distribuzione della pressione e la traspirabilità, con l'obiettivo di rendere la seduta più adatta sia al gaming intensivo sia a un utilizzo lavorativo continuativo.
Wolverine V3 BT: un controller multipiattaforma per il cloud
Sul fronte delle periferiche, Razer ha messo in mostra il Wolverine V3 BT, controller progettato per l'utilizzo multipiattaforma e per il cloud gaming. Il design integra due tasti aggiuntivi posteriori, che consentono una personalizzazione avanzata dei comandi, pensati per migliorare la rapidità di input e il comfort nei contesti più competitivi.
L'aspetto chiave è la compatibilità universale, resa possibile dalla connettività bluetooth, e il supporto nativo con i televisori LG. Il Wolverine V3 BT è una soluzione pensata per giocare su handheld, tablet e TV, con una latenza dichiarata inferiore ai 2 ms e senza la necessità di cambiare controller.
Forge AI Dev Workstation e la scalabilità professionale
Il segmento professionale è rappresentato da Forge AI Dev Workstation, un sistema progettato per carichi di lavoro AI avanzati. La piattaforma supporta fino a quattro GPU professionali, NVIDIA RTX PRO o AMD Radeon PRO, processori workstation come AMD Ryzen Threadripper PRO o Intel Xeon W, memoria DDR5 RDIMM a otto canali, networking dual 10GbE e alimentatori fino a 2000 W.
Anche in questo segmento, Razer insiste sul concetto di scalabilità, dichiarando che il sistema è pronto per configurazioni cluster ad alta densità e installazioni su larga scala.