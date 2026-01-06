Dell presenta la nuova gamma di display UltraSharp al CES 2026

In occasione del CES 2026, Dell ha annunciato i nuovi display UltraSharp pensati per professionisti e creativi.

Nel corso del CES 2026, Dell ha rinnovato la gamma UltraSharp presentando due nuovi monitor professionali che puntano a ridefinire gli standard di produttività e fedeltà cromatica. Dopo aver aggiornato le linee XPS e Alienware, già protagoniste delle presentazioni Dell al CES 2026, l'azienda ha esteso la stessa visione anche al segmento display professionale, rinnovando la gamma UltraSharp con soluzioni pensate per la produttività avanzata. I nuovi modelli sono l'UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor, un ultrawide curvo da 52 pollici con risoluzione 6K progettato per sostituire configurazioni multi monitor, e l'UltraSharp 32 4K QD OLED, dedicato ai professionisti della creazione di contenuti.

UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor: un singolo display al posto di più schermi Il Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor (U5226KW) è il primo monitor ultrawide curvo da 52" con risoluzione 6K basato su pannello IPS Black. Il display misura 51,5 pollici, adotta un formato 21:9 e offre una densità di 129 PPI, con refresh rate fino a 120 Hz. Secondo i dati forniti da Dell, rispetto a una configurazione composta da due monitor QHD da 27" e un 43" 4K, questa soluzione garantisce circa 61.000 pixel aggiuntivi e una densità superiore del 25%, occupando al tempo stesso meno spazio sulla scrivania. Dell UltraSharp 52 è il primo monitor ultrawide curvo da 52 pollici con risoluzione 6K La tecnologia IPS Black consente neri più profondi e un contrasto più elevato rispetto ai pannelli IPS tradizionali, mantenendo una resa cromatica adatta a contesti professionali. Il monitor è certificato TÜV Rheinland Eye Comfort a 5 stelle e riduce l'emissione di luce blu fino al 60% rispetto a prodotti concorrenti, grazie anche alla presenza di un sensore di luminosità ambientale che regola automaticamente l'intensità del pannello. Uno degli elementi distintivi dell'UltraSharp 52 è la gestione avanzata del multitasking. Il monitor supporta Picture by Picture con una modalità di partizionamento che, sfruttando una nuova implementazione del multi stream transport interno, consente di trattare ogni sezione dello schermo come un monitor indipendente. È possibile collegare fino a quattro PC contemporaneamente e gestirli tramite KVM integrato utilizzando un'unica tastiera e un solo mouse. La connettività è affidata a Thunderbolt 4 con supporto EPR fino a 140 W per l'alimentazione del notebook tramite singolo cavo. Completano la dotazione diverse porte USB C pop out da 27 W, una USB A da 10 W e una porta Ethernet RJ45 da 2,5 Gbps. Il monitor è compatibile con Windows, macOS, Linux Ubuntu e ThinOS, confermando il suo orientamento enterprise.

UltraSharp 32 4K QD OLED: un riferimento per il lavoro color critical Accanto al modello ultrawide, Dell ha presentato l'UltraSharp 32 4K QD OLED (U3226Q), primo monitor QD OLED commerciale con certificazione DisplayHDR True Black 500 e trattamento Anti Glare Low Reflectance. Il pannello da 32" offre risoluzione 4K UHD, refresh rate a 120 Hz e un rapporto di contrasto dichiarato di 1,5 milioni a 1, con supporto a Dolby Vision HDR. UltraSharp 32 4K QD OLED offre un refresh rate fino a 120 Hz con certificazione DisplayHDR True Black 500 Dal punto di vista cromatico, il monitor esce dalla fabbrica con Delta E inferiore a 1 e copertura del 99% degli spazi colore DCI P3 e Display P3. Sono inoltre dichiarati l'80% del BT2020, il 94% dell'Adobe RGB e il 100% di sRGB e BT709, rendendolo adatto a flussi di lavoro in ambito video, cinema, broadcasting e design industriale. Il monitor integra un colorimetro in grado di memorizzare direttamente sul display i risultati della calibrazione, garantendo coerenza cromatica nel tempo. Questa soluzione consente anche la calibrazione remota da parte dei reparti IT, senza la necessità di interventi fisici sulle singole postazioni. Sono presenti tasti diretti programmabili per richiamare rapidamente preset colore personalizzati, oltre al supporto a LUT 3D. La gestione del colore è affidata al Dell Color Management Software e alla Dell Color Management Console, strumenti pensati per il controllo centralizzato dei monitor in ambienti professionali strutturati.