Romeo is a Dead Man, il nuovo action di Suda51 è folle e strapieno di citazioni

Romeo is a Dead Man è il nuovo action diretto da Suda51, e per rendersene conto bastano davvero pochi secondi: la mano dell'autore è ormai inconfondibile e lo stile delle sue opere sfocia spesso nella follia visionaria, fra citazioni più o meno palesi e situazioni che travalicano l'assurdo, ponendo le basi per universi narrativi completamente fuori di testa e, appunto, perfettamente riconoscibili.

A poche settimane dal lancio ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S, fissato al prossimo 11 febbraio, abbiamo avuto modo di provare i primi due capitoli della campagna e di verificare fin dove si sia spinto stavolta l'estro del game director giapponese, in un vortice di tokusatsu, zombie, mostruosi boss e una delle storia d'amore più improbabili che si siano mai viste in un videogioco.