Razer presenta Project Madison, l’ecosistema per l’immersione totale nel gioco, e nuove soluzioni IA per sviluppatori

In occasione del CES 2026, Razer ha svelato il suo ecosistema gaming tra concept e prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Tra i protagonisti principali troviamo Project AVA, già svelato lo scorso anno, Project Motoko (nuove cuffie IA) e una suite completa di strumenti di sviluppo IA. Vi abbiamo già parlato di alcuni prodotti come la sedia da gaming Razer Iskur V2 e il nuovo controller Wolverine V3 BT, ma vediamo adesso le altre novità presentate di recente.

Project Ava: l’assistente IA da scrivania Questo concept è stato già presentato al CES 2025 sotto forma di coach IA per gli eSport. Stavolta si trasforma in un vero e proprio assistente IA da scrivania, con tanto di avatar olografici animati e motore di apprendimento adattivo. Vi aiuterà a organizzare le attività quotidiane nonché a combinare strategie di gioco in tempo reale. Ecco alcune caratteristiche chiave: Avatar animato e personalizzabile (ologramma da 5,5 pollici con tracciamento oculare e sincronizzazione labiale)

Intelligenza artificiale adattiva

Assistenza quotidiana

Disponibilità: seconda metà del 2026 Project AVA

Razer AIKit, la piattaforma open source per lo sviluppo locale di LLM Si tratta di una soluzione open source che in grado di configurare automaticamente cluster e GPU e ottimizzare i parametri per l'inferenza LLM in locale. Tra i principali punti di forza troviamo prestazioni cloud-grade con latenza ridotta, nonché pieno controllo in locale per un utilizzo agevolato e funzionale pensato per ricercatori e sviluppatori IA. Di seguito alcuni punti chiave: Identifica GPU compatibili e configura cluster scalando i modelli senza intervento manuale

Integrazione nativa con hardware Razer, massimizzando le prestazioni

Project Madison, l’ecosistema per un’immersione di gioco senza precedenti Si tratta di un nuovo concept pensato per ridefinire l'immersione nel gaming. Secondo quanto riportato da Razer, questo ecosistema dovrebbe amplificare le percezioni visive, sonore e tattili: la postazione diventa quindi una vera e propria componente attiva. Vediamo in che modo: Illuminazione reattiva : l'illuminazione RGB reagisce istantaneamente a vittorie, combattimenti ed eventi, sincronizzandosi con le periferiche compatibili

: l'illuminazione RGB reagisce istantaneamente a vittorie, combattimenti ed eventi, sincronizzandosi con le periferiche compatibili Ecosistema audio scalabile : basato su THX Spatial Audio, può essere sfruttato come speaker principale o integrato in setup surround 5.1/7.1 completi

: basato su THX Spatial Audio, può essere sfruttato come speaker principale o integrato in setup surround 5.1/7.1 completi Sei attuatori tattili: basati su Razer Sensa HD Haptict, questi attuatori tattili riproducono ogni battito cardiaco, esplosione o impatto, con feedback che dovrebbero rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva Project Madison Specifichiamo che si tratta di un concept, quindi ne sapremo di più successivamente.