Razer presenta Project Madison, l’ecosistema per l’immersione totale nel gioco, e nuove soluzioni IA per sviluppatori

In occasione del CES 2026, Razer ha svelato il suo ecosistema gaming tra concept e prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Tra i protagonisti principali troviamo Project AVA, già svelato lo scorso anno, Project Motoko (nuove cuffie IA) e una suite completa di strumenti di sviluppo IA. Vi abbiamo già parlato di alcuni prodotti come la sedia da gaming Razer Iskur V2 e il nuovo controller Wolverine V3 BT, ma vediamo adesso le altre novità presentate di recente.
Project Ava: l’assistente IA da scrivania
Questo concept è stato già presentato al CES 2025 sotto forma di coach IA per gli eSport. Stavolta si trasforma in un vero e proprio assistente IA da scrivania, con tanto di avatar olografici animati e motore di apprendimento adattivo. Vi aiuterà a organizzare le attività quotidiane nonché a combinare strategie di gioco in tempo reale.
Ecco alcune caratteristiche chiave:
- Avatar animato e personalizzabile (ologramma da 5,5 pollici con tracciamento oculare e sincronizzazione labiale)
- Intelligenza artificiale adattiva
- Assistenza quotidiana
- Disponibilità: seconda metà del 2026
Razer AIKit, la piattaforma open source per lo sviluppo locale di LLM
Si tratta di una soluzione open source che in grado di configurare automaticamente cluster e GPU e ottimizzare i parametri per l'inferenza LLM in locale. Tra i principali punti di forza troviamo prestazioni cloud-grade con latenza ridotta, nonché pieno controllo in locale per un utilizzo agevolato e funzionale pensato per ricercatori e sviluppatori IA.
Di seguito alcuni punti chiave:
- Identifica GPU compatibili e configura cluster scalando i modelli senza intervento manuale
- Integrazione nativa con hardware Razer, massimizzando le prestazioni
- Disponibile su GitHub con supporto della developer community e di Razer
Project Madison, l’ecosistema per un’immersione di gioco senza precedenti
Si tratta di un nuovo concept pensato per ridefinire l'immersione nel gaming. Secondo quanto riportato da Razer, questo ecosistema dovrebbe amplificare le percezioni visive, sonore e tattili: la postazione diventa quindi una vera e propria componente attiva. Vediamo in che modo:
- Illuminazione reattiva: l'illuminazione RGB reagisce istantaneamente a vittorie, combattimenti ed eventi, sincronizzandosi con le periferiche compatibili
- Ecosistema audio scalabile: basato su THX Spatial Audio, può essere sfruttato come speaker principale o integrato in setup surround 5.1/7.1 completi
- Sei attuatori tattili: basati su Razer Sensa HD Haptict, questi attuatori tattili riproducono ogni battito cardiaco, esplosione o impatto, con feedback che dovrebbero rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva
Specifichiamo che si tratta di un concept, quindi ne sapremo di più successivamente.
Il nuovo acceleratore IA compatto di Razer e Tenstorrent
Questo dispositivo porta le prestazioni di IA generativa su sistemi Thunderbolt 5, garantendo scalabilità multi-chip grazie agli stack software open source di Tenstorrent. Sarà possibile gestire LLM, modelli di generazione immagini e diversi workload IA/ML, grazie a un fattore di forma accessibile e compatto. Di seguito alcune caratteristiche:
- Design modulare
- Connettività ad alta velocità per una latenza minima
- Prestazioni scalabili con connessione daisy-chain fino a quattro unità
- Integrazione open source: compatibile con lo stack software Tenstorrent
Questi sono gli annunci di Razer al CES 2026. Quale prodotto vi interessa maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.