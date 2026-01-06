Il trailer della storia di Romeo is a Dead Man rivela le origini dell'eroe di Suda51

Grasshopper Manufacture ha pubblicato il trailer della storia di Romeo is a Dead Man, che rivela le origini del nuovo eroe creato da Suda51 e protagonista del suo ultimo action game, in arrivo l'11 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Giovane agente di polizia profondamente coinvolto in una storia d'amore con la bella Juliet, Romeo finisce vittima di un mostro misterioso ma viene salvato all'ultimo momento da suo nonno, giunto dal futuro per impedire che il ragazzo muoia, trasformandolo in... Deadman!

Dotato di una forza sovrumana, di un casco alla Kyashan che copre il suo volto scarnificato ed equipaggiato con una spada e una pistola, Romeo scopre di essere stato scelto per portare a termine una difficile missione interdimensionale che ha a che fare proprio con Juliet... e le sue varianti.

In qualche modo, infatti, la ragazza ha dato vita a molteplici copie di se stessa, una più mostruosa e pericolosa dell'altra, e starà proprio a Romeo viaggiare nello spazio e nel tempo per individuare queste creature ed eliminarle.