Cosa definisce un gioco come "di Suda51"? Suda51 non lo sa, ma pensa che dipenda dal suo team

Ma cosa rende davvero un titolo un "gioco di Suda"? Paradossalmente, nemmeno il diretto interessato sembra avere una risposta precisa. In un'intervista concessa a Famitsu, il fondatore dello studio, nonché director e producer del gioco, Goichi Suda (conosciuto come Suda51) , ha ammesso ridacchiando: "Onestamente, non ne ho idea". Secondo lui, è soprattutto grazie ai veterani del suo team che vengono realizzati titoli "in stile Suda". All'interno dello studio, ha aggiunto, ci sono persino sviluppatori che si comportano da "fondamentalisti del gioco alla Suda", pronti a segnalare quando qualcosa non è abbastanza "Suda-centrico".

L'ultimo action di Grasshopper Manufacture, Romeo Is a Dead Man , ha debuttato l'11 febbraio con un'accoglienza molto positiva, soprattutto tra i videogiocatori. Su Steam vanta una valutazione "Molto positiva" e tanti lo hanno già definito un nuovo classico "alla Suda51" , accostandolo ai precedenti successi dello studio come No More Heroes e Killer7 .

Proprio questo approccio collaborativo ha influenzato alcune scelte fatte per Romeo Is a Dead Man. Su richiesta dei programmatori è stato introdotto il combattimento con armi da fuoco, una novità rispetto al tradizionale focus sul corpo a corpo visto nei titoli precedenti dello studio. Dal confronto interno è nata anche la creazione dei Rotters, nemici più originali e vari rispetto a quelli previsti inizialmente, ossia degli zombi.

Nonostante Grasshopper sia oggi di proprietà di NetEase Games, Suda ha sottolineato che la partnership non ha limitato la libertà creativa del team. "Ci hanno contattato perché volevano che continuassimo a pubblicare titoli unici e originali", ha spiegato. Il supporto di NetEase, attraverso l'Art Design Center, ha incluso anche assistenza tecnica nella realizzazione di ambienti e fondali di gioco.

Guardando al futuro, lo studio non esclude la possibilità di un sequel o di DLC per Romeo Is a Dead Man, ma punta prima di tutto a sviluppare un nuovo progetto originale. Inoltre, con la crescita del team, Suda ha espresso l'interesse a cimentarsi anche con un gioco su licenza, sottolineando come lavorare su materiale preesistente sia "un'esperienza completamente diversa rispetto alla creazione di un titolo originale" e possa rappresentare un ulteriore passo nella maturazione di Grasshopper.

Romeo Is a Dead Man è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam.