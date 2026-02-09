Il trailer di lancio di Romeo is a Dead Man ci ricorda che il nuovo titolo di Suda51 è in arrivo su PC e console

Grasshopper Manufacture ha pubblicato il trailer di lancio di Romeo is a Dead Man, il nuovo action realizzato da Suda51, autore di Killer7, Lollipop Chainsaw e la serie No More Heroes, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 11 febbraio.

Come prevedibile, non si tratta di un trailer tradizionale. Il filmato è un collage psichedelico che mescola illustrazioni, sequenze animate e brevi spezzoni di gameplay senza alcuna logica apparente, il tutto accompagnato da un brano rap che ne accentua il tono surreale.