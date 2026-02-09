Il trailer di lancio di Romeo is a Dead Man ci ricorda che il nuovo titolo di Suda51 è in arrivo su PC e console

Grasshopper Manufacture ha pubblicato il trailer di lancio di Romeo is a Dead Man, il nuovo action realizzato da Suda51, autore di Killer7, Lollipop Chainsaw e la serie No More Heroes, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 11 febbraio.
Come prevedibile, non si tratta di un trailer tradizionale. Il filmato è un collage psichedelico che mescola illustrazioni, sequenze animate e brevi spezzoni di gameplay senza alcuna logica apparente, il tutto accompagnato da un brano rap che ne accentua il tono surreale.
Che cos'è Romeo is a Dead Man?
Romeo is a Dead Man è un action in terza persona frenetico che ci mette nei panni di Romeo Stargazer, un poliziotto trasformato in cyborg dopo essere stato quasi ucciso da una creatura mostruosa. Dopo la sua rinascita viene reclutato dall'FBI Space-Time, un'agenzia che combatte il crimine interdimensionale. La sua missione: inseguire criminali provenienti da universi alternativi e ritrovare Juliet, la sua amata scomparsa.
Durante questa caccia attraverso dimensioni parallele, il giocatore potrà mettere a ferro e fuoco interi mondi grazie a un sistema di combattimento ibrido che combina armi da fuoco, spade laser e poteri speciali. Tra questi spicca lo spettacolare Bloody Summer, un'abilità che sfrutta il sangue dei nemici per ribaltare anche le situazioni più disperate.