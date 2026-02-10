Romeo is a Dead Man ha ricevuto voti contrastanti dalla critica

Tempo di voti anche per Romeo is a Dead Man, l'ultima fatica di Suda 51 e della sua Grasshopper Manufacture. Come prevedibile, ha ricevuto dei giudizi contrastanti, che vanno dal 4 al 10, con una grande prevalenza di 7 e 8. Per chi fosse curioso, la media voto attuale su OpenCritic è 71.
I voti
Le critiche più frequenti riguardano la frustrazione causata dalla ripetitività e da alcuni sistemi, per quello che viene descritto come un gioco a suo modo unico, ma che non sa bene cosa vuole essere.
I giudizi positivi sottolineano proprio l'unicità dell'esperienza, per il suo essere completamente sopra le righe, che appare come la summa di ciò che fa amare Suda 51, e che fa sorvolare sulle imperfezioni dei suoi giochi.
Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei voti ricevuti finora da Romeo is a Dead Man.
- 8Bit/Digi: 10 / 10
- CGMagazine: 9 / 10
- NookGaming: 9 / 10
- GamesFinest: 9 / 10
- Gamer Guides: 86 / 100
- Gaming Boulevard: 8.5 / 10
- Gamer Social Club: 8.5 / 10
- Game8: 82 / 100
- VGC: 4 / 5
- The Outerhaven Productions: 4 / 5
- Oyungezer Online: 8 / 10
- Digitec Magazine: 4 / 5
- Rectify Gaming: 8 / 10
- Xbox Tavern: 8 / 10
- Gameliner: 4 / 5
- Final Weapon: 4 / 5
- KonsoliFIN: 4 / 5
- Analog Stick Gaming: 7.5 / 10
- XboxEra: 7.5 / 10
- Pizza Fria: 7.3 / 10
- TheSixthAxis: 7 / 10
- Xbox Achievements: 70%
- SmashPad: 3.5 / 5
- Cultured Vultures: 7 / 10
- República DG: 7 / 10
- Push Square: 6 / 10
- WellPlayed: 6 / 10
- PSX Brasil: 60 / 100
- Stevivor: 4.5 / 10
- MonsterVine: 2 / 5