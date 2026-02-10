1

Romeo is a Dead Man ha ricevuto voti contrastanti dalla critica

Sono emerse le prime recensioni di Romeo is a Dead Man, che ha ricevuto dei voti decisamente contrastanti, com'era lecito attendersi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/02/2026
Tempo di voti anche per Romeo is a Dead Man, l'ultima fatica di Suda 51 e della sua Grasshopper Manufacture. Come prevedibile, ha ricevuto dei giudizi contrastanti, che vanno dal 4 al 10, con una grande prevalenza di 7 e 8. Per chi fosse curioso, la media voto attuale su OpenCritic è 71.

I voti

Le critiche più frequenti riguardano la frustrazione causata dalla ripetitività e da alcuni sistemi, per quello che viene descritto come un gioco a suo modo unico, ma che non sa bene cosa vuole essere.

I giudizi positivi sottolineano proprio l'unicità dell'esperienza, per il suo essere completamente sopra le righe, che appare come la summa di ciò che fa amare Suda 51, e che fa sorvolare sulle imperfezioni dei suoi giochi.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei voti ricevuti finora da Romeo is a Dead Man.

  • 8Bit/Digi: 10 / 10
  • CGMagazine: 9 / 10
  • NookGaming: 9 / 10
  • GamesFinest: 9 / 10
  • Gamer Guides: 86 / 100
  • Gaming Boulevard: 8.5 / 10
  • Gamer Social Club: 8.5 / 10
  • Game8: 82 / 100
  • VGC: 4 / 5
  • The Outerhaven Productions: 4 / 5
  • Oyungezer Online: 8 / 10
  • Digitec Magazine: 4 / 5
  • Rectify Gaming: 8 / 10
  • Xbox Tavern: 8 / 10
  • Gameliner: 4 / 5
  • Final Weapon: 4 / 5
  • KonsoliFIN: 4 / 5
  • Analog Stick Gaming: 7.5 / 10
  • XboxEra: 7.5 / 10
  • Pizza Fria: 7.3 / 10
  • TheSixthAxis: 7 / 10
  • Xbox Achievements: 70%
  • SmashPad: 3.5 / 5
  • Cultured Vultures: 7 / 10
  • República DG: 7 / 10
  • Push Square: 6 / 10
  • WellPlayed: 6 / 10
  • PSX Brasil: 60 / 100
  • Stevivor: 4.5 / 10
  • MonsterVine: 2 / 5
