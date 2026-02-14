Mario Tennis Fever, Romeo is a Dead Man o Mewgenics? Cosa giocherete questo weekend?

Si tratta di un periodo finalmente un po' più denso di novità interessanti e tra i nomi che hanno più catturato l'attenzione ci sono sicuramente Mario Tennis Fever, Romeo is a Dead Man e Mewgenics .

È sabato, un altro weekend è iniziato e fuori piove (almeno da queste parti). Cosa fare se non avviare la propria piattaforma da gioco preferita e godersi in tranquillità una sana sessione videoludica? Noi non possiamo farlo (siamo qui a scrivere per voi, dopotutto) ma se voi invece potete, almeno diteci: cosa giocherete questo fine settimana del 14 febbraio?

Cosa giocherete questo weekend?

Mario Tennis Fever non ha davvero bisogno di presentazioni, ma facciamole comunque. È il più recente gioco sportivo dedicato all'idraulico italo-americano, disponibile come esclusiva Nintendo Switch 2. Possiamo controllare ben 38 personaggi diversi, con tante racchette speciali diverse che scatenano mosse uniche. Nella nostra recensione abbiamo apprezzato Mario Tennis Fever, pur riconoscendo alcuni limiti.

Mewgenics certamente non è il nome più noto al largo pubblico, ma il 9.5 che gli abbiamo assegnato dovrebbe essere sufficiente a far rizzare le antenne anche a chi non lo conosce (qui la nostra recensione). Si tratta di uno strategico a turni nel quale controlliamo degli strani gatti mutanti con abilità uniche, fino a quando non li vediamo morire tutti (o riusciamo a completare la spedizione). Forse, il miglior modo per presentarlo è ricordare che è realizzato dall'autore di The Binding of Isaac.

Romeo is a Dead Man è tecnicamente il gioco più debole tra i tre che vi proponiamo oggi, ma Suda51 è sempre Suda51 e supponiamo che molti fan saranno in grado di andare oltre ai difetti oggettivi, divertendosi un mondo con questo gioco d'azione estremamente violento e spettacolare.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo fine settimana?