Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 avrà le modalità online? Sì e no, Konami spiega

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 proporrà tre giochi: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker e Metal Gear: Ghost Babel (oltre alla Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2).
I primi due titoli, nelle rispettive versioni originali, avevano anche delle modalità online ed è naturale chiedersi se saranno presenti anche all'interno della collection. Konami ha dato una risposta.
I dettagli sull'online in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
Konami ha spiegato che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 non includerà Metal Gear Online, ovvero la modalità multigiocatore online di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. L'informazione è stata condivisa tramite il sito ufficiale.
Metal Gear Online proponeva varie modalità di gioco, dal classico deathmatch fino a una modalità dove uno dei giocatori rivestiva il ruolo di Old Snake. Uscito nel 2008, MGO è stato supportato per anni ma nel 2012 Konami ha spento i server.
Ovviamente è un peccato che MGO non ritorni, ma c'è una buona notizia: la versione Vol.2 di Metal Gear Solid: Peace Walker includerà la propria modalità multigiocatore online. Si potrà giocare in modalità cooperativa, con squadre da 2, 3 o 4 giocatori per completare missioni insieme. Inoltre, la modalità Versus Ops, per chi ama il competitivo, sarà disponibile per un massimo di sei giocatori. In aggiunta, le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 supporteranno il multigiocatore locale wireless.
Ecco infine quali sono i requisiti di sistema della Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2.