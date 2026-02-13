Quali sono i requisiti di sistema della Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2?

Konami ha pubblicato su Steam i requisiti di sistema PC della Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 , che conclude le raccolte relative alla celebre serie di Hideo Kojima. Fortunatamente non c'è bisogno di un PC high-end per giocarci, visto che si parla di un Intel Core i5-10500, di 16 GB di RAM e di una GeForce GTX 970 tra i consigliati. Viene inoltre raccomandato l'uso di un SSD per l'immagazzinamento dei dati. Immaginiamo soprattutto per Metal Gear Solid 4.

I requisiti

Ora, senza ulteriori indugi, vediamo i requisiti PC della Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2:

Minimi: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 11 (64-bit OS required) Processore: Intel(R) Core(TM) i5-9600K Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 DirectX: Versione 12 Rete: Connessione internet a banda larga Memoria: 34 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD Recommended Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2

Consigliati: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 11 (64-bit OS required) Processore: Intel(R) Core(TM) i5-10500 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 DirectX: Versione 12 Rete: Connessione internet a banda larga Memoria: 34 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD Required



Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 include Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version). Ogni gioco è accompagnato da uno Screenplay Book, che contiene la sceneggiatura, e un Master Book, che approfondisce i dettagli della storia e dei personaggi. Inoltre, come bonus per l'acquisto, sono inclusi METAL GEAR Ghost Babel, il primo titolo per console portatili risalente al 2000, e Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol. 2.