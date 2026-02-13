0

La Stagione 2 è in arrivo: acquista Battlefield 6 Phantom Edition al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Battlefield 6 Phantom Edition con uno sconto del 25%, permettendoti di risparmiare fino a 25 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/02/2026
Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

La Stagione 2 sta per arrivare con una serie di contenuti inediti, approfittane quindi per acquistare Battlefield 6 Phantom Edition per PC a 74,99 € invece di 99,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su EA App e che riceverai subito. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanti nuovi contenuti

Prima di tutto, acquistando questa versione otterrai:

  • Gioco base Battlefield 6
  • Pacchetto di skin soldato "Squadra Phantom"
  • Due pacchetti arma
  • Una skin per veicoli
  • Una skin per coltello
  • Un gettone per Battlefield Pro

Inoltre, ti ricordiamo che la Stagione 2 arriverà tra pochi giorni, quindi potrai provare tanti altri contenuti inediti (Pass battaglia, 25 salti di livelllo, elementi estetici esclusivi, gettoni XP e altro ancora).

Battlefield 6 svela i contenuti della Stagione 2 in un trailer: armi, veicoli e la mappa Contaminata al lancio Battlefield 6 svela i contenuti della Stagione 2 in un trailer: armi, veicoli e la mappa Contaminata al lancio

Questo gioco offre un multiplayer convincente, con grafica e audio ottimizzati e abilità che permettono di personalizzare meglio le classi. Tuttavia, i menu di Battlefield sono poco chiari e le mappe sono ben concepite ma non così caratterizzate. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Stagione 2 è in arrivo: acquista Battlefield 6 Phantom Edition al minimo storico