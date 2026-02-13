La Stagione 2 è in arrivo: acquista Battlefield 6 Phantom Edition al minimo storico

La Stagione 2 sta per arrivare con una serie di contenuti inediti, approfittane quindi per acquistare Battlefield 6 Phantom Edition per PC a 74,99 € invece di 99,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su EA App e che riceverai subito. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanti nuovi contenuti

Prima di tutto, acquistando questa versione otterrai:

Gioco base Battlefield 6

Pacchetto di skin soldato "Squadra Phantom"

Due pacchetti arma

Una skin per veicoli

Una skin per coltello

Un gettone per Battlefield Pro

Inoltre, ti ricordiamo che la Stagione 2 arriverà tra pochi giorni, quindi potrai provare tanti altri contenuti inediti (Pass battaglia, 25 salti di livelllo, elementi estetici esclusivi, gettoni XP e altro ancora).

Questo gioco offre un multiplayer convincente, con grafica e audio ottimizzati e abilità che permettono di personalizzare meglio le classi. Tuttavia, i menu di Battlefield sono poco chiari e le mappe sono ben concepite ma non così caratterizzate. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.