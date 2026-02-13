Silent Hill: Townfall presenta varie novità per la serie, ecco i dettagli dall'evento di Konami

Poco dopo lo State of Play di ieri notte, Konami è tornata in scena con la Silent Hill Transmission, diventata ormai una sorta di tradizione per la compagnia e interamente incentrata su Silent Hill: Townfall, il nuovo capitolo presentato poche ore prima e caratterizzato da diverse novità.
Come abbiamo visto nel primo trailer presentato allo State of Play, il nuovo gioco è sviluppato da Screen Burn Interactive in collaborazione con Konami e Annapurna, e presenta elementi differenti dal solito, a partire dalla visuale in prima persona utilizzata come inquadratura principale per tutto il gioco.
Silent Hill: Townfall è previsto al momento su PC e PS5, con uscita entro il 2026, anche se non c'è ancora una data precisa, all'interno del progetto di Konami di lanciare nuovi giochi della serie a cadenza più regolare, addirittura annuale.
Silent Hill in Scozia
La storia di Silent Hill: Townfall ha per protagonista un personaggio inedito come Simon Ordell, che, ricevendo uno strano messaggio attraverso un vecchio televisore, si ritrova a intraprendere un viaggio nella cittadina scozzese di St. Amelia.
La visita in questa remota località della Scozia si rivela essere poi una sorta di incubo a occhi aperti, nel quale Simon si troverà a fronteggiare minacce terrificanti, in un viaggio anche interiore nelle proprie paure.
Al di là della nuova ambientazione e dell'inquadratura in prima persona, Townfall presenta anche varie novità strutturali, in particolare il fatto di puntare più di altri capitoli sull'azione stealth, sul cercare di non essere visti più che affrontare apertamente le minacce.
In questo ha un ruolo importante anche il piccolo TV CRT portatile che abbiamo visto ricorrere in video e immagini di Silent Hill: Townfall, che in un certo senso sostituisce la vecchia radio dei capitoli originali.
Questa TV, con la sua tipica interfaccia retrò in stile VHS, è in grado di fornire informazioni e guidare il protagonista sul suo cammino, indicando obiettivi e strade da percorrere lungo il percorso.