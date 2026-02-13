Silent Hill: Townfall presenta varie novità per la serie, ecco i dettagli dall'evento di Konami

Poco dopo lo State of Play di ieri notte, Konami è tornata in scena con la Silent Hill Transmission, diventata ormai una sorta di tradizione per la compagnia e interamente incentrata su Silent Hill: Townfall, il nuovo capitolo presentato poche ore prima e caratterizzato da diverse novità.

Come abbiamo visto nel primo trailer presentato allo State of Play, il nuovo gioco è sviluppato da Screen Burn Interactive in collaborazione con Konami e Annapurna, e presenta elementi differenti dal solito, a partire dalla visuale in prima persona utilizzata come inquadratura principale per tutto il gioco.

Silent Hill: Townfall è previsto al momento su PC e PS5, con uscita entro il 2026, anche se non c'è ancora una data precisa, all'interno del progetto di Konami di lanciare nuovi giochi della serie a cadenza più regolare, addirittura annuale.