Un nuovo Silent Hill è in sviluppo conferma Konami, oltre al remake del primo

A questo punto è chiaro che Konami abbia intenzione di tornare a puntare molto su Silent Hill, dunque non stupisce che ci sia un altro gioco nuovo in lavorazione sulla serie, oltre al remake del primo capitolo già annunciato e ad opera di Bloober Team.

A margine dei documenti relativi ai risultati finanziari del terzo trimestre, che sono peraltro stati davvero molto positivi per Konami anche nel settore videoludico, la compagnia ha confermato che c'è un nuovo Silent Hill in sviluppo, il quale non è stato ancora presentato ma che verrà svelato nel prossimo futuro.

"Come continuazione del nostro impegno in corso, stiamo attualmente sviluppando un nuovo titolo nella serie di Silent Hill, oltre a un remake del primo capitolo", si legge nei documenti pubblicati da Konami.