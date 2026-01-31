Un nuovo Silent Hill è in sviluppo conferma Konami, oltre al remake del primo

A questo punto è chiaro che Konami abbia intenzione di tornare a puntare molto su Silent Hill, dunque non stupisce che ci sia un altro gioco nuovo in lavorazione sulla serie, oltre al remake del primo capitolo già annunciato e ad opera di Bloober Team.
A margine dei documenti relativi ai risultati finanziari del terzo trimestre, che sono peraltro stati davvero molto positivi per Konami anche nel settore videoludico, la compagnia ha confermato che c'è un nuovo Silent Hill in sviluppo, il quale non è stato ancora presentato ma che verrà svelato nel prossimo futuro.
"Come continuazione del nostro impegno in corso, stiamo attualmente sviluppando un nuovo titolo nella serie di Silent Hill, oltre a un remake del primo capitolo", si legge nei documenti pubblicati da Konami.
Probabilmente multipiattaforma al lancio
Silent Hill remake è stato annunciato alcuni mesi fa da Bloober Team, che in questo modo prosegue l'ottimo lavoro svolto su Silent Hill 2, il rifacimento del secondo capitolo che ha convinto un po' tutti, nonostante i grandi dubbi iniziali.
C'è comunque anche un nuovo capitolo in lavorazione, proseguendo con il modus operandi già adottato in questi anni, che vede la serie proseguire in diverse direzioni, vista la lavorazione contemporanea del remake di Silent Hill e di Silent Hill f, che ha anch'esso raggiunto degli ottimi risultati sul mercato.
Nel frattempo, proseguono i lavori anche su Silent Hill Townfall, di cui ancora sappiamo ben poco. Sembra inoltre che il nuovo capitolo sia destinato ad essere multipiattaforma già al lancio, considerando che il comunicato di Konami menziona specificamente la volontà di raggiungere il pubblico su quanti più dispositivi possibile.