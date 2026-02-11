Konami lancia i saldi di febbraio su Steam: Metal Gear Solid Delta e Silent Hill f sono in forte sconto

Su Steam è arrivata una nuova ondata di sconti dedicata ai giochi Konami. Il publisher giapponese ha infatti abbassato il prezzo di molti dei suoi titoli più recenti, incluse le serie di punta Silent Hill e Metal Gear Solid.
Tra le offerte più rilevanti spicca Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ora disponibile a 39,99 euro grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino di 79,99 euro. Importante riduzione anche per Silent Hill f, che scende da 79,99 a 47,99 euro con uno sconto del 40%.
Altre offerte su Silent Hill, Metal Gear e non solo
Sono attive ulteriori promozioni dedicate ai due franchise. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è acquistabile a 41,99 euro con uno sconto del 30%, mentre il remake di Silent Hill 2 è proposto a metà prezzo, 34,99 euro.
I saldi di Konami coinvolgono anche altri franchise. Tra questi segnaliamo Yu-Gi-Oh! Early Days Collection è in promozione a 23,99 euro (sconto del 60%), Castlevania Dominus Collection a 17,49 euro (-30%) e Suikoden I&II HD Remaster a 34,99 (-30%).
Trovate il catalogo completo delle promozioni di Konami su Steam a questo indirizzo. Tenete presente che saranno attive solo fino al 23 febbraio.