Konami lancia i saldi di febbraio su Steam: Metal Gear Solid Delta e Silent Hill f sono in forte sconto

Su Steam è arrivata una nuova ondata di sconti dedicata ai giochi Konami. Il publisher giapponese ha infatti abbassato il prezzo di molti dei suoi titoli più recenti, incluse le serie di punta Silent Hill e Metal Gear Solid.

Tra le offerte più rilevanti spicca Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ora disponibile a 39,99 euro grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino di 79,99 euro. Importante riduzione anche per Silent Hill f, che scende da 79,99 a 47,99 euro con uno sconto del 40%.