Silent Hill: Townfall verrà presentato nelle prossime ore da Konami

Konami presenterà Silent Hill: Townfall nelle prossime ore, con una nuova Silent Hill Transmission che verrà trasmessa nella notte fra il 12 e il 13 febbraio, alle 1.00 ora italiana e farà finalmente luce sul misterioso progetto sviluppato da No Code.

Realizzato in collaborazione con Annapurna Interactive, Silent Hill: Townfall rientra fra i progetti che la casa giapponese ha annunciato nell'ambito del rilancio della serie horror, ma al momento non si sa ancora nulla di questo titolo.

Gli unici indizi arrivano dal teaser, pubblicato ben tre anni fa, che mostra una radiolina che si accende e produce il rumore tipico delle manifestazioni sovrannaturali di Silent Hill, quello che solitamente avvisa il protagonista di un pericolo imminente.

A ben vedere, le uniche informazioni confermate finora in merito a Townfall riguardano il fatto che non si tratterà di un remake né di un sequel, bensì di una storia originale ambientata nell'universo di Silent Hill.