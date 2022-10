Silent Hill Townfall annunciato con un teaser trailer da Annapurna e No Code

Durante il corso della Silent Hill Transmission, l'evento dedicato al futuro della serie horror di Konami, è stato presentato con un teaser trailer Silent Hill Townfall, un nuovo gioco realizzato da No Code, studio indipendente autore di Stories Untold e Observation, e il publisher Annapurna Interactive. Potrete visualizzare il trailer d'annuncio nel player in testa alla notizia.

Purtroppo il filmato non offre molte indicazioni sulla natura di Silent Hill Townfall. Nel filmato sentiamo un uomo parlare con un'altra persona (supponiamo al telefono) e da questa conversazione a "senso unico" è possibile intuire che entrambi sono rimasti intrappolati a Silent Hill. Nel mentre il filmato inquadra lo schermo di una TV portatile in cui scorrono varie immagini, via via sempre più raccapriccianti.

Jon McKellan, il direttore creativo di No Code, non si è sbottonato troppo sulla natura di Silent Hill Townfall, affermando che sarà un gioco che rispetterà il materiale originale ma che al tempo stesso "avrà qualcosa di diverso". McKellan ha aggiunto che il teaser trailer di Silent Hill Townfall presentato oggi è solo l'inizio, ma che per il momento gli sviluppatori non possono mostrare altro.

Stando alle sue parole, vedremo il gioco durante il corso del prossimo anno. Nel frattempo McKellan invita i giocatori ha riguardare il trailer più volte, in quanto potrebbero scoprire nuovi indizi e dettagli.

Durante la Silent Hill Transmission sono stati presentati anche Silent Hill 2 Remake e Silent Hill f, un nuovo gioco misterioso di Konami.